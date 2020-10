Aria DiMezzo, donna trans e sacerdotessa satanica: candidata perfetta come sceriffo dei repubblicani

Si chiama Aria DiMezzo, è la fondatrice e sommo sacerdote della Chiesa satanica riformata. E ha vinto le primarie del GOP per la carica di sceriffo nella contea di Cheshire, nel New Hampshire. Il GOP è la sigla del partito repubblicano, di cui fa parte anche il presidente in carica Donald Trump.

Ma Aria Dimezzo ha “preso in giro” i repubblicani. È una sacerdotessa satanista transgender, che ha deciso di candidarsi con i repubblicani quando il candidato previsto si è ritirato dalle primarie per cause personali. Ma a quanto pare, era tutto uno stratagemma architettato nel dettaglio. La stessa Aria, a WGME, ha dichiarato:

Chiunque mi dia un’occhiata sa quasi subito che chiaramente non sono una repubblicana. Sto solo usando il partito per candidarmi alle elezioni. Ero sincera al 100% su chi sono. Non ho mai nascosto niente di tutto ciò. Chiunque si fosse preso la briga di cercarmi su Google avrebbe trovato tutte queste cose su di me e avrebbero visto le cose contro la polizia che stavo postando sui social media.

La campagna elettorale di Aria DiMezzo che attacca e difende la polizia

La sua campagna si fonda infatti sulla Polizia. Lo slogan principale è “F ** k the police“, ma chiarisce che oggi i poliziotti “sono rimasti intrappolati nell’apparato statale che li ha trasformati in pirati della strada“, e per questo non farebbero bene il loro compito.

Insomma, sfruttando i voti repubblicani (circa 4.000), la donna poliamorosa Aria DiMezzo ha vinto le primarie ed ora è vista di buon occhio dalle persone, in un paese da sempre democratico. Ma non tutti sono d’accordo.

Una campagna per attirare elettori di destra e sinistra

Spera di attirare gli elettori di sinistra e di destra, sostenendo il diritto ad avere un’arma ma anche di punire i crimini commesso dalla Polizia. Vittima di attacchi online e atti di vandalismo, tra cui un insulto omofobo comparso sulla sua auto, a molti non piace la candidatura di Aria, sopratutto tra le fila repubblicane.

I repubblicani, non accettano che una sacerdotessa satanista si sia fatta beffa del partito per candidarsi, ma di fronte all’entusiasmo e alla forza di volontà di Aria DiMezzo sono rimasti in silenzio, mentre pianificano una nuovo campagna per un altro candidato.