Fran Alvarado, un medico che ha sconfitto il Covid-19 eletto Mr. Gay World 2020

View this post on Instagram

@mrgayespana 🏳️‍🌈 🇪🇸 Es el día, hoy cojo un avión rumbo a #SouthAfrica. Esta aventura comenzó en julio de 2018. Siempre con una sonrisa y rodeado de cariño. Antes de ser nombrado #MrGayEspaña2018, no era consciente de todo el trabajo que queda por hacer en el colectivo. Muchos critican la superficialidad de un certamen de belleza, pero yo quise ir más allá y aposté por el compromiso social. Hoy se abre un nuevo capítulo, hoy comienza una nueva experiencia que afronto con mucha ilusión. He trabajado muy duro para ofrecer mi mejor versión. Sólo puedo dar las gracias por todo el apoyo recibido. No siempre ha sido fácil, a veces me equivoco. Pero detrás de las redes sociales hay esfuerzo, muchas horas de dedicación y cientos de mensajes de todas las partes del mundo que he intentado leer y responder. Desde el primer momento he puesto el corazón en todo lo que he hecho y mi mejor intención para colaborar. Por eso soy visible. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos construido juntos. Las personas sois el premio, contagiar alegría, vencer miedos, aliviar el sufrimiento, combatir la soledad. Yo ya he ganado. Gracias a la organización por la confianza depositada, gracias a las personas que me acompañan y me dan fuerzas para seguir luchando por el respeto, gracias a las distintas asociaciones y fundaciones que han querido contar conmigo, gracias a mi familia y amigos que me aguantan y me quieren. GRACIAS. Besos, ternura. ❤️🧡💛💚💙💜🖤 #haztevisibleeneltrabajo @mgworg #MrGayWorld2019 #MGW2019 #CapeTown #GoMango #AtThePresidentHotelCapeTown #CityofCT #lovecapetown #CapeTownTourism #CttConnect #LGBTQTravel #TheSocialMediaCompany #gaypagessa #Mambaonline #exitnewspaper #PinkSixty #UDataZA #WTM_Africa #IGLTA #GerritPrinslooProductions #XOXOfndn #alanfordproductions #beefcakes #CopperLogistics #mgp #michaelgameplan #cttconnect #Nikuunderwear #fitchmoments