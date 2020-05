Omofobia a Vizzola Ticino, cartelli e scritte alla spiaggetta: “Fr*ci al rogo”

L’estate sta arrivando, ma l’omofobia da spiaggia l’ha preceduta. Anche quest’anno. A Vizzola Ticino, in provincia di Varese in Lombardia, sono infatti comparse scritte omofobe indecenti, proprio a pochi passi dal mare. “Fr*ci al rogo”, si legge su un cartello, con il bis disegnato sulla sabbia.

“Non è pensabile che nel 2020 vi sia ancora gente che vorrebbe mettere gli omosessuali al rogo” – dichiara Giovanni Boschini, presidente Arcigay Varese. “Il nostro Paese non ha ancora una legge contro l’omofobia che prevenga atti di questo tipo. Speriamo che venga depositato un testo efficace e che questa legge venga al più presto approvata. Cartelli di questo tipo devono diventare un brutto ricordo. Una rivoluzione culturale è necessaria, per questo è importante che anche il Comune di Vizzola Ticino si schieri in maniera netta contro l’omofobia.”

Un anno fa qualcosa di simile accadde tra Fano e Pesaro, con cartelli che intimavano “NO GAY”.