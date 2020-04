Torino Pride 2020 annullato, al suo posto un flash mob arcobaleno

E’ arrivata questa mattina la conferma: il Torino Pride 2020 è stato annullato. Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutti i pride in fase di organizzazione in tutto il mondo stanno venendo cancellati o posticipati. Come Roma, anche gli organizzatori della parata di Torino ha trovato un soluzione, per garantire comunque una la loro presenza.

L’idea, infatti, è quella di organizzare un flash mob “virtuale”, unico modo per chiamare a raccolta moltissima gente, ma a distanza di sicurezza e dal balcone della propria casa o attraverso i social. Nel comunicato stampa, Torino Pride ha spiegato:

Non ci sono le condizioni per svolgere la parata il 20 giugno. Nella stessa data organizzeremo un flash mob all’insegna dell’arcobaleno che coinvolga tutta la città.

Giziana Vetrano, coordinatrice Torino Pride, ha spiegato:

Il nostro auspicio è di travolgere Torino, nel giorno in cui avrebbe dovuto accogliere la nostra parata dell’orgoglio, con un’ondata di colore. Speriamo che tutti i balconi della città possano vestirsi di arcobaleno. Che le gente possa esprimere la propria gioia come e dove può. Sul proprio balcone, sui social o in strada, se sarà possibile. Vorremmo che in quella giornata il Municipio, le case, il Palazzo della Regione e le pagine social delle cittadine e dei cittadini potessero esporre un riferimento rainbow. Speriamo, poi, di poter organizzare il pride vero e proprio al più presto.

Torino Pride 2020 si attiva con campagna per l’acquisto di mascherine