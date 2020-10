Azione Cristiana Evangelica: “Il DDL Zan è una grave tentativo di colpo di Stato”

Pochi giorni dopo le gratuite critiche di Marcello Pera al DDL Zan, è oggi Adriano Crepaldi di Azione Cristiana Evangelica a sparare a zero sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia che la prossima settimana tornerà alla Camera dei Deputati.

Il ddl Zan viola la sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale e l’articolo 21 della Costituzione italiana, che garantisce la libertà di espressione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella fermi subito questo grave tentativo di colpo di stato, mostrando di non essere un notaio, ma il garante della tenuta democratica del Paese. Interrompa quindi il suo inaccettabile silenzio e intervenga, con decisione, affinchè il parlamento non venga monopolizzato da piccole elite che inventano problemi inesistenti, minacciando il regolare funzionamento delle istituzioni.

Parole pericolose, insensate, ancora una volta gratuite, quelle espresse in una nota dall’associazione radicata in 20 regioni italiane, 30 province, in contatto con 6.007 chiese evangeliche e a stretto contatto con Fratelli d’Italia.

Quanto pronunciato da Crepaldi è totalmente inventato e volutamente dai toni apocalittici, perché i cattoestremisti italiani hanno da mesi trovato quest’unica strada per attaccare il DDL Zan. La strada della menzogna spaventosamente rumorosa.