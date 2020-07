Bentley celebra il Pride con una Continental GT rainbow da 250.000 dollari

La Bentley, britannica casa automobilistica di lusso, ha dato vita ad una collaborazione con il Virtual Pride del Cheshire East, che si terrà sabato 25 luglio nel Nord Ovest dell’Inghilterra.

Per l’occasione una Bentley Continental GT V8 Cabrio da circa 250.000 dollari è stata trasformata in un fiammante arcobaleno, a sostegno proprio della comunità LGBT. L’auto sarà presente durante l’evento Pride online, in streaming ovunque. Il capo del personale Bentley, Astrid Fontaine, ha così raccontato questa inedita collaborazione, come riportato da Attitude: “Abbiamo colto l’occasione per creare la nostra prima macchina arcobaleno per la comunità LGBTQ +. Mentre Bentley fa passi da gigante sull’importanza della diversità e dell’inclusione, siamo lieti di sponsorizzare la celebraziona del Virtual Pride del Cheshire East. Siamo convinti che il nostro arcobaleno Bentley ne catturi perfettamente l’essenza”. Il design dell’auto è stato ispirato da un concept presentato in un concorso che abbiamo organizzato durante il lockdown, aperto a tutti i colleghi e alle loro famiglie per co-creare una Bentley che catturasse l’attimo. Il vincitore è stato Eleanor, 15 anni“.

Maria Mulder, Head of Colour and Trim di Bentley, ha invece confessato come l’arcobaleno trasmetta una sensazione di benessere emotivo, connessione umana e meraviglia. “Chi non ama l’arcobaleno?”. “È edificante vederlo apparire nel cielo tra le nuvole e porta con sè un sentimento di speranza”. Ora si potrà invece ammirare anche in strada, sfrecciando tra le auto.