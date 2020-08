Berlusconi torna ad attaccare il DDL Zan: “Legge inutile e pericolosa”

Nel caso in cui qualcuno non l’avesse capito, è tornato a ripeterlo. Silvio Berlusconi ha stroncato la legge contro l’omotransfobia e la misoginia il 3 agosto scorso approdata alla Camera dei Deputati. In un’intervista concessa al quotidiano La Verità, il leader di Forza Italia non ha utilizzato mezzi termini, premettendo che “io naturalmente sono per l’assoluta parità di diritti di tutti i cittadini, a prescindere dal loro orientamento sessuale, come dal genere, dall’etnia, dal colore della pelle, dalle convinzioni politiche o religiose. Ma questo si ottiene attraverso leggi di carattere generale e un’ opera di educazione e di formazione“.

A seguire l’affondo, duro e in perfetta linea con gli alleati sovranisti Meloni e Salvini: “Questa nuova legge è al contempo inutile – perché già le leggi esistenti colpiscono ogni forma di discriminazione – e pericolosa, perché può essere interpretata in modo da istituire veri e propri reati di opinione. Un conto è discriminare o usare violenza verso qualcuno, un altro conto è vietare per esempio di esprimere opinioni contrarie alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, o impedire di proporre uno stile di vita e un modello di famiglia fondato sull’ unione stabile di una donna e un uomo. La liceità di queste opinioni verrebbe affidata alla discrezionalità di un giudice. Questo per un liberale è evidentemente inaccettabile“.