Beth Mead, calciatrice lesbica dichiarata, sportiva del 2022 secondo gli spettatori BBC

0:00 Ascolta l'articolo

L’anno d’oro e indimenticabile di Beth Mead, 27enne calciatrice inglese, attaccante dell’Arsenal e della nazionale inglese, medaglia d’oro ai campionati europei di calcio femminili giocati la scorsa estate, Scarpa d’Oro e miglior giocatrice del torneo. Mead è stata infatti nominata personalità sportiva dell’anno dalla BBC.

Ad incoronarla il pubblico britannico. Icona LGBTQI+ nazionale, Mead è felicemente fidanzata con la compagna di squadra dell’Arsenal Vivianne Miedema. Un evento più unico che raro, quello avvenuto nella giornata di ieri, perché Beth è solo la seconda persona dichiaratamente LGBTQ+ ad aver vinto il riconoscimento “BBC Sports Personality of the Year” da quando è stato istitituito. Prima di lei, a riuscirci fu il campione del mondo di pattinaggio artistico John Curry, nel lontanissimo 1976. Neanche Tom Daley ce l’ha mai fatta. Il campione olimpico di tuffi ha mancato di poco la vittoria nel 2021, chiudendo al secondo posto dietro la campionessa degli US Open Emma Raducanu. Kelly Holmes, che ha vinto il premio nel 2004, si è invece pubblicamente dichiarata lesbica solo lo scorso giugno, 18 anni dopo la conquista del riconoscimento.

Dopo aver ricevuto il premio, Mead ha dichiarato: “Sono senza parole. Sono incredibilmente onorata di vincere questo premio. Continuerò a dire che è un cliché, ma non ce l’avrei mai fatta senza le ragazze e una squadra che mi ha sostenuta. Sì, ho conquistato questo riconoscimento, ho fatto il mio lavoro, ho segnato qualche gol ma non ce l’avrei mai fatta senza di loro, e di certo non ce l’avrei mai fatta senza mio papà, mia mamma e tutta la mia famiglia. Ma soprattutto questo premio è per lo sport femminile e per lo sport femminile che va nella giusta direzione, quindi continuiamo a spingere le ragazze e continuiamo a fare la cosa giusta“.

La giocatrice dell’Arsenal ha battuto la concorrenza di tanti altri candidati, tra i quali il giocatore di cricket Ben Stokes e il giocatore di biliardo Ronnie O’Sullivan. Alla premiazione, le leonesse inglesi del calcio sono state nominate BBC Sports Personality Team of the Year 2022, mentre l’allenatrice Sarina Wiegman ha ricevuto il premio Coach of the Year.

A inizio 2022 Mead aveva sottolineato di non aver mai sentito la necessità di dichiararsi pubblicamente perché le giocatrici LGBTQ+ nel calcio femminile sono più accettate che in quello maschile. “Capisco quanto sia difficile per alcune persone e capisco che non è sempre socialmente accettato“, aveva detto la calciatrice dello Yorkshire a Sky Sports. “Nel calcio femminile, è la norma. In realtà, non ho mai detto che sono gay e che sto con una ragazza, perché non lo sentivo necessario. Sono sempre stata soltanto io“.

© Riproduzione Riservata