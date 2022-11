Beth Mead, la calciatrice inglese contro i mondiali in Qatar: “Nessun rispetto per i diritti LGBTQI+”

2 min. di lettura

27enne attaccante dell’Arsenal e della nazionale inglese, Beth Mead ha vinto l’oro agli Europei di calcio femminile con l’Inghilterra pochi mesi or sono, conquistando anche la Scarpa d’Oro e lo scettro di miglior giocatrice del torneo. Dichiaratamente lesbica, Mead ha tuonato contro gli imminenti mondiali di calcio in Qatar dalle onde radio della BBC.

A meno di due settimane dal via, Beth ha candidamentre rivelato che non “sosterrà nè promuoverà” la Coppa del Mondo qatariota a causa delle orribili leggi omotransfobiche Paese, dove l’omosessualità è ancora oggi illegale, con pene che vanno dai 7 anni di carcere alla pena di morte.

“Anche se tiferò per i ragazzi che giocheranno a calcio in Qatar, dal momento in cui hanno annunciato questo mondiale ho pensato che non fosse l’idea migliore”. “Lì non c’è rispetto su molti livelli, compresi i diritti LGBTQI+, anche se parliamo solo di una partita di calcio”.

Nei giorni scorsi il presidente della FIFA Gianna Infantino ha preso carta e penna per scrivere una lettera a tutte le squadre che parteciperanno alla Coppa del Mondo, chiedendo loro di concentrarsi sul gioco del calcio e non sull’attivismo e sui diritti mancati in Qarar. Infantino ha scritto: “Per favore, ora concentriamoci sul calcio”, chiedendo inoltre di “non permettere che il calcio” sia “trascinato in ogni battaglia ideologica o politica che esista”.

Fortunatamente questo inascoltabile consiglio verrà quasi certamente non rispettato. Una decina di capitani sono pronti a scendere in campo con una fascia rainbow per dire basta all’omotransfobia. La Federcalcio del Galles ha inoltre annunciato che i suoi giocatori saranno liberi di parlare di qualsiasi argomento vorranno in Qatar. Nei giorni scorsi in Bundesliga, campionato tedesco di calcio, diverse tifoserie si sono apertamente schierate contro i mondiali. Clamoroso quanto avvenuto a Dortmund, con la leggendaria curva del Borussia che ha esposto uno striscione inequivocabile: “Boycott Qatar 2022“.

Ancor più duro un altro striscione apparso in un altro stadio: “15.000 morti per 5.760 minuti di calcio. Vergognatevi”, facendo riferimento all’enorme quantità di operai deceduti per costruire gli stadi qatarioti in condizioni disumane.

