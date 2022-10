Tom Daley primo ambasciatore globale maschile di Rimmel London

2 min. di lettura

Tom Daley si sta tuffando in un nuovo progetto. Il campione olimpico è infatti diventato primo ambasciatore globale maschile di Rimmel London. Un ‘ruolo’ storicamente femminile, precedentemente assegnato ad artiste del calibro di Cara Delevingne e Kate Moss.

Il marchio “Get the London look” è noto principalmente per la sua gamma di trucchi, ma la partnership con Daley porta l’azienda cosmetica britannica verso una nuova era, che prenderà forma con una prima campagna per il suo fondotinta Match Perfection.

“Sarà interessante vedere quale sarà la reazione al fatto che Rimmel abbia un uomo nelle proprie campagne, ma spero davvero che sia positiva“, ha detto Daley a British GQ. “Spero che la campagna, e me stesso come uomo che gli presta il proprio volto, possa aiutare gli uomini a capire che il trucco può essere qualcosa che va a far parte delloro vita quotidiana, abbattendo quella paura che molti di loro hanno”. “È incredibilmente eccitante vedere che la bellezza si sta diversificando e sta diventando completamente inclusiva, indipendentemente dal sesso di qualcuno”, ha concluso Tom.

“Siamo orgogliosi della nostra missione di dare priorità alla diversità e all’inclusione“, ha detto Sarah Al Shohaib, vicepresidente Rimmel London. “In qualità di atleta di livello mondiale e sostenitore della salute mentale e dei diritti LGBTQI+, Tom è un potente modello”.

Da pochi mesi Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, vincitore di un oro e 3 bronzi olimpici, tre ori, un argento e due bronzi mondiali, 5 ori e tre argenti agli europei, due ori e due bronzi nella Coppa del Mondo di tuffi, Tom Daley ha avuto lo scorso luglio l’onore di portare il testimone della regina Elisabetta II durante la serata di inaugurazione dei Giochi del Commonwealth, che ogni 4 anni richiamano i migliori atleti delle Nazioni del Commonwealth.

Daley ha recentemente confessato di essere “furioso” per la decisione presa dall’organo di governo mondiale del nuoto, la FINA, di vietare alle nuotatrici transgender di poter gareggiare. Lo scorso anno Tom aveva chiesto ufficialmente che ai Paesi in cui l’omosessualità è ancora oggi criminalizzata fosse vietato ospitare eventi sportivi. Vedi il Qatar il prossimo novembre, con i mondiali di calcio. Daley è felicemente sposato con Dustin Lance Black, sceneggiatore premio Oscar di Milk, con cui ha avuto un figlio.

