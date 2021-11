Brian Michael Smith è il primo uomo transgender a finire nella lista People degli uomini più sexy al mondo

< 1 minuto di lettura

People ha incoronato Paul Rudd, 52enne volto Marvel, uomo più sexy al mondo. Ma è un altro nome a far rumore oggi. Perché nella lista dei 25 uomini più sexy della tv firmata People troviamo anche Brian Michael Smith, volto di 9-1-1: Lone Star nonché primo uomo trans di sempre a finire in questa speciale classifica di fine anno.

L’attore, che è diventato il primo uomo trans afroamericano ad avere un ruolo ‘regular’ in una serie televisiva da quando ha conquistato i panni del pompiere Paul Strickland, ha giustamente celebrato lo storico traguardo sui social: “Incredibilmente onorato di essere incluso in questa lista con così tanti attori che ammiro”.

Il listone degli attori più sexy al mondo include anche altri divi LGBT come Ronen Rubinstein, collega di set di Michael Smith in 9-1-1: Lone Star, e Dyllón Burnside di Pose. Creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minnear, 9-1-1: Lone Star ha ricevuto ampi consensi per il suo casting straordinariamente inclusivo, ricevendo una nomination come Miglior serie drammatica ai GLAAD Media Awards. La terza stagione è pronta a partire, con Rob Lowe, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Julian Works, Gina Torres e Brianna Baker.

Dal 1985 ad oggi, ovvero da quando People assegna il riconoscimento “Sexiest Man Alive“, nessun uomo dichiaratamente omosessuale ha mai conquistato lo scettro.