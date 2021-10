Mr. Gay World aggiorna le proprie regole di iscrizione. Sì agli uomini trans FtoM

2 minuti di lettura

Mr Gay World ha aggiornato il proprio regolamento per accogliere gli uomini trans nel concorso ufficiale, da oggi finalmente “aperto a chiunque si identifichi come maschio, usando lui e i suoi pronomi e che si identifichi collettivamente come uomo“.

My Gay World ha annunciato di aver “modificato la sua politica per includere lo spettro di identificazione maschile all’interno della comunità LGBTQ+“, sottolineando come le nuove regole si applicheranno a livello globale su tutti i titolari di licenza che organizzino competizioni nazionali. L’annuncio è arrivato dopo che Chiyo Gomes, artista drag con sede nel Regno Unito, è entrata nella storia come primo uomo trans a competere per Mr Gay England nel 2020. Gomes era stato criticato da attivisti transfobici. Gli organizzatori della manifestazione si dissero “ORGOGLIOSI dare il benvenuto a qualsiasi uomo gay a competere per uno dei nostri titoli nazionali“.

Essere finalista in una competizione tradizionalmente legata agli ideali maschili tradizionali è “importante”, disse Gomez su YouTube. “Immagina quanto sarebbe delizioso se io fossi il primo uomo trans a vincere Mr Gay England”. “Per avere quel titolo. Per occupare quello spazio”. Gomez non ha poi vinto lo scettro di Mr Gay England, ma la sua candidatura ha spianato la strada alla novità regolamentare di oggi.

My Gay World tornerà nel 2021 ma solo sul web, dopo la cancellazione causa Covid-19 del 2020. La competizione si terrà nell’arco di quattro fine settimana in tutto il mese di ottobre, in live streaming su YouTube. A seguire un’immagine di Chiyo Gomes, immortalato da Attitude.