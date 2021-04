Ronen Rubinstein di 9-1-1: Lone Star conferma il coming out: “Sono bisessuale. Ho la pelle d’oca a dirlo”

3 minuti di lettura

Il mese scorso aveva lanciato l’amo, rivelando di “far parte della comunità LGBT“. C’era chi l’aveva visto come un coming out, chi invece come una boutade. Ecco perché Ronen Rubinstein, bellissimo protagonista di “9-1-1: Lone Star”, in cui interpreta il figlio gay di Rob Lowe, ha deciso di dichiararsi pubblicamente dalle pagine di Variety.

Nella serie prodotta da Ryan Murphy, spin-off di 9-1-1, Ronen ha una storia d’amore con l’ufficiale di polizia Carlos Reyes, interpretato dall’attore dichiaratamente gay Rafael L. Silva. Una scena in particolare aveva messo in difficoltà Ronen.

Carlos e io abbiamo una scena enorme, in cui entriamo in casa e ci strappiamo i vestiti di dosso. È molto hot. Semplicemente non si ferma mai. Ci sbattiamo contro i muri e poi finiamo sul divano. Ho avvertito i miei genitori e i miei amici per mesi. Ho detto a tutti: “Ascoltate, capisco se voi ragazzi non vorrete guardarlo, capisco che probabilmente potreste dire qualcosa di veramente ignorante e di mentalità chiusa a riguardo”.

E invece la coppia T.K./Carlos è diventata amatissima, tant’è che i fan della serie l’hanno ribattezzata “Tarlos”. E per quanto 9-1-1 sia pura finzione, il 27enne Rubinstein si è trovato a fare i conti con alcuni sentimenti che aveva sempre represso.

Mi identifico pienamente come bisessuale. Ho la pelle d’oca a dirlo. È così bello parlarne, è così bello sentirsi finalmente a proprio agio.

Rubinstein ha definito il suo risveglio “un viaggio”, reso possibile proprio dal suo lavoro di attore.

La cosa più importante per me è da dove vengo, è come se le persone come me e le persone che si sono identificate come bisessuali o gay o come qualsiasi altro componente della comunità, semplicemente non siano le benvenute. Perché affrontato una quantità folle di insulti, come se la parola F***** fosse sempre nell’aria, con il rischio di essere preso a calci in culo se gay. Avevo decisamente paura ad accettare come mi sentivo. Ne ero decisamente più consapevole al liceo. Ero consapevole dei miei sentimenti e di come ho iniziato a guardare gli uomini, ma non potevo parlarne con nessuno.

Poi è arrivata la serie Fox, la storia d’amore di finzione con Carlos, e tutto è cambiato: “I fan, in particolare i fan di Tarlos, sono uno dei motivi principali per cui finalmente mi sono sentito al sicuro e a mio agio nel parlarne e finalmente abbracciarlo, esserne felice“. Ad aiutarlo in questo percorso di accettazione anche la sua fidanzata attuale, Jessica Parker Kennedy. “In realtà è stata una delle prime persone che mi hanno trattato con rispetto”. “Mi ha detto, ‘C’è qualcosa di cui dobbiamo parlare?‘. E io ho detto: ‘Forse’. Non sapevo come sarebbe andata quella conversazione. E probabilmente è andata bene. Mi ha decisamente incoraggiato a esprimermi al riguardo, solo per vivere la mia verità. Mi ha detto, ‘Ti amo per quello che sei, per come sei e le persone ti ameranno per quello che sei, per te stesso’. “A volte scherza, ‘Non lasciarmi per Harry Styles‘“.

Il perché del coming out, precisa Ronen, è dettato dalla necessità di aiutare chi è più giovane e vive con terrore l’uscire allo scoperto: “Voglio che le persone sappiano che questa è una storia piena di speranza e felicità”. “Voglio che le persone sappiano che non sono sole, che andrà tutto bene. Credetemi, so che non è facile. Il mio percorso non è stato affatto facile, ma è solo un’altra cosa che posso condividere con le persone, per aiutarle e far loro sapere che sono qui per loro“.