Il calciatore Thomas Beattie fa coming out: ‘Mi sentivo solo e isolato’

Thomas Beattie è stato un giocatore professionista per 10 anni. Centrocampista e attaccante, 33 anni, Beattie ha concluso la sua carriera di calciatore 5 anni fa, a seguito di un violento trauma cranico durante una partita. E solo ora, nel corso di un’intervista, ha deciso di raccontare il suo disagio nel vivere la sua vita senza poter dire chi era veramente.

Thomas Beattie è omosessuale. Per troppi anni è stato solo e isolato. Non bastavano le vittorie della sua squadra e la sua carriera formidabile, perché mancava qualcosa di molto più importante: essere sé stesso.

Una vera e propria paura, quella del calciatore. Cercava di esporsi il meno possibile per evitare di tradirsi, anche nei social. Lo spiega nell’intervista rilasciata a ESPN:

Di solito sono super social, ma stavo diventando antisociale per evitare scenari che mi potessero esporre. Questo era uno schema che mi aveva portato anche in tutto il mondo. Mi distesi sul letto e fissai il soffitto, sentendomi il ragazzo più solitario del mondo. Le lacrime sgorgarono; un’ondata paralizzante di emozioni mi travolse. Tutto il mio corpo stava bruciando; mi formicolavano le braccia e il cuore batteva forte, come mille battiti al minuto. Ho pregato di svegliarmi e tutto sarebbe scomparso, anche se in fondo sapevo che stavo pregando per la cosa sbagliata. Dovevo chiedere la forza per accettarmi.