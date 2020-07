Il cancro dei gay: il 27 luglio 1982 veniva eliminata l’orribile definizione legata all’AIDS

Da quell’anno, la ricerca fece anche passi in avanti. Accertato che non attaccava solo i gay, anche la medicina decise che era un nemico di cui aver paura. Fu così che solo 5 anni dopo si parlò di HIV, e si trovarono i primi farmaci che potevano rallentare l’effetto distruttivo. Oggi, con una diagnosi rapida, una persona sieropositiva può condurre una vita normale, rispetto a decenni fa.

Il paziente di Berlino e gli altri due guariti

Non c’è una cura. I farmaci anti retrovirali ormai da anni riescono a bloccare la diffusione del virus, portando anche il rischio di contagio pressoché a zero. Solo 3 persone sono guarite completamente. Il primo è appunto il “paziente di Berlino“, chiamato così per ragioni di riservatezza.

Era il 2007 quando il paziente, affetto da leucemia e sieropositivo da 10 anni, fece un trapianto di midollo. Con stupore di medici ed esperti, anche il virus dell’HIV era sparito, anche dopo l’interruzione dei farmaci. A quanto pare, fu il DNA del donatore anonimo, che aveva una mutazione particolare, resistente all’HIV.

La stessa cosa avvenne per il “paziente di Londra”, che guarì completamente grazie al trapianto di midollo. Diversa invece la cura per il “paziente di San Paolo”, scoperto solo a luglio 2020. Il merito sarebbe di un nuovo mix di farmaci, che ha stanato il virus il cui vantaggio sta proprio nel nascondersi nell’organismo, sfuggendo alle terapie e continuando a intaccare il sistema. Da oltre un anno, il “paziente di San Paolo” non assume farmaci, e sembra che il virus non dia segni di vita.

Lo stigma rimane, ancora oggi

Nonostante le prove scientifiche presentate che eliminavano ogni collegamento tra omosessualità e AIDS, lo stigma del “cancro dei gay” è a lungo restato a galla. Purtroppo ancora oggi.