Catanzaro, omofobi vandalizzano l’auto di un attivista LGBT+ con la scritta ‘fr*cio’

Anche in un giorno di festa come il 2 giugno, un gruppo di omofobi ha pensato bene di vandalizzare l’auto di un attivista omosessuale di Catanzaro, Davide Sgro. L’auto, una Smart bianca, era parcheggiata sotto casa del ragazzo, e questa mattina l’ha ritrovata con le scritte gay e fr*cio sulle portiere e sul cofano.

Questo, per l’attivista di Catanzaro, è la prima violenza “fisica”, ma più volte aveva anche ricevuto offese e insulti via web, in particolare in quest’ultimo periodo. Le inequivocabili prove sulla carrozzeria dell’auto e questi insulti sono ora al vaglio dei Carabinieri, che hanno preso in carico la denuncia fatto da Sgro.

Non è il primo episodio omofobo a Catanzaro

Al quotidiano online Catanzaro informa, ha riferito:

Non so cosa dire, sono amareggiato e non so più cosa pensare. Sono stanco di queste persone. In passato sono stato già vittima di atti analoghi e li ho prontamente denunciati, proprio come ho provveduto a fare oggi. In questo delicato momento mi sento in dovere di ringraziare l’avvocato Montesano, che mi segue e mi sostiene sempre con grande professionalità.

La risposta al presidente Spirlì

Solo qualche giorno fa (il 31 maggio), Davide Sgro aveva espresso la sua amarezza per le parole di Antonio Spirlì – nominato presidente della Regione Calabria dopo la morte di Jole Santelli – il quale sia in passato sia recentemente aveva fatto dichiarazioni vergognose nei confronti delle persone omosessuali, tra cui “Prenderei a calci mio figlio se lo vedessi su un carro del Pride senza fare il deficiente“.

L’attivista di Catanzaro, in merito, aveva anche sottolineato l’importanza di approvare il ddl Zan, ricordando l’omofobia vissuta dall’età di 13 anni e in particolare una persona che alla fine ha denunciato per stalking: