Nino Spirlì: “Se mio figlio partecipasse al Pride lo prenderei a calci nel culo con gli anfibi”

Tra le 170 audizioni inizialmente approvate in commissione giustizia al Senato da Andrea Ostellari c’era anche quella di Nino Spirlì, presidente della regione Calabria, leghista, omosessuale e fervente cattolico, che è tornato a sparare a zero contro il DDL Zan dalle solite frequenze radio de La Zanzara.

“Non sono d’accordo sul DDL Zan, c’è una proposta del centrodestra molto più umana“, ha osato dire Spirlì in difesa del DDL co-firmato da Salvini, poi partito all’attacco del Pride.

Su quei carri loro possono offendere preti e suore, devono starsene a casa e viversi l’omosessualità in modo sereno. Un omosessuale non è un essere speciale, appartiene all’umanità come tutti gli altri. Il gay pride mi ha sempre fatto schifo, è una carnevalata inutile, se avessi un figlio omosessuale lo prenderei a calci nel culo con gli anfibi, lo accompagnerei a casa e gli spiegherei cosa significa essere omosessuali con dignità, senza fare il deficiente su un carro.

Parole che si commentano da sè, ancora una volta. Perché Spirlì non è nuovo a indecenze. “Non c’è cosa più brutta della lobby fr*cia”, disse lo scorso ottobre. “Ci stanno cancellando le parole di bocca. Come se dire zingaro sia a priori un giudizio negativo. N*gro è la stessa cosa. Così come a me nessuno può venirmi a dire “non puoi dire che sei ricchione perché sei omofobo”. Io lo dico. E guai a chi vuole impedirmi di utilizzare la parola ricchione, perché è ricchione. Siamo in mano a delle bruttissime lobby, che si sono unite, hanno fatto una lobby delle lobby, quella a cui avrei dovuto appartenere io è una delle peggiori”.

Sul DDL Zan, invece, il mese scorso l’aveva bollato come “spreco di energie“, perché “una legge non può smentire l’ordine naturale”. Costui è diventato presidente della regione Calabria dopo la morte di Jole Santelli, deceduta lo scorso ottobre.