Cenerentola in live-action, ecco Billy Porter meravigliosa Fata Madrina

EW ha pubblicato in esclusiva la prima immagine di Billy Porter negli abiti della Fata Madrina del nuovo live-action di Cenerentola diretto da Kay Cannon. Ad interpretare la celebre principessa la cantautrice nominata ai Grammy Camila Cabello, al fianco di Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine e Pierce Brosnan.

Cenerentola non uscirà al cinema ma arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video nel mese di settembre. Un vero e proprio musical contenente canzoni pop di artisti internazionali e canzoni originali di Camila Cabello e Idina Menzel.

“Cenerentola è un classico che noi tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta avrà un tocco inedito e moderno, e sarà interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast di grandi star. Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di poter far cantare e ballare i nostri clienti sulle note della rivisitazione di Kay Cannon di questo classico.“ ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

Cenerentola è un’audace nuova rivisitazione in chiave musical della favola tradizionale con cui tutti siamo cresciuti. La nostra eroina (Cabello) è un’ambiziosa giovane donna con sogni più grandi del mondo in cui vive, ma con l’aiuto di Fab G (Billy Porter), riuscirà a perseverare e infine a realizzare i suoi desideri.