Chiamami col tuo Nome stasera in prima tv su Rai 3

Da fine 2019 su Netflix, Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino sbarca questa sera finalmente sulla tv generalista, dalle ore 21:20 su Rai 3, in prima visione assoluta.

Accolto da recensioni entusiastiche e in grado di vincere decine e decine di premi in tutto il mondo, Chiamami col tuo Nome è il terzo e ultimo film della “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015), con 3 nomination ai Golden Globe e 4 agli Oscar, uno dei quali vinto (per la sceneggiatura non originale di James Ivory). Tratto dall’ominimo romanzo di André Aciman, poi autore del sequel Cercami, Chiamami col tuo Nome racconta la storia d’amore tra Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer), dichiaramante pronti a tornare per l’annunciato capitolo due. A completare il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel e Victoire Du Bois.

Ambientato nell’estate del 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, il film ruota attorno ad Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di origine ebraica che vive con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo…