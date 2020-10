Ciro Migliore, una lapide dove ha perso la sua Paola

Ciro Migliore ha fatto apporre una lapide dove ha perso la sua amatissima Paola Maria, al termine del folle inseguimento con il fratello della ragazza, attualmente ancora in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. A rivelarlo sui social Daniela Lourdes Falanga, prima donna trans presidente dell’Arcigay di Napoli.

Siamo qui, c’è vento e ci sono loro. È un regalo. Si fanno ancora. Non ho mai amato vedere queste pietre sparse per le strade e ora, improvvisamente, ne comprendo la necessità. Prende radice la pietra, la parola, la presenza che non deve smettere, non deve consumarsi. È un dramma immenso e ogni giorno lo sto rivivendo in un quadro in movimento. Ci sono gli occhi di un ragazzo che ricordano e amano, danzano sempre e solo per lei. Spero che la vita si scusi con voi.

Queste le parole di Daniela, che ha poi annunciato per domani, domenica 11 ottobre alle ore 18:00 nel Parco Verde di Caivano, una fiaccolata in memoria di Paola. Sui social Ciro, ragazzo FtoM visto giorni fa a Carta Bianca, su Rai 3, ha confessato di avere difficoltà nel trovare un equilibrio, in questo momento tanto complicato. “Non ho più la mia compagna, i miei progetti, i miei sogni, ma non posso cedere a chi mi vorrebbe una persona cattiva, non posso. E non cadrò più nel tranello delle provocazioni. Ciò che leggo mi fa male ma io posso andare oltre alla meschinità delle persone e alla disonestà di chi non vuol vedere in faccia i fatti per quelli che sono“.