Colton Haynes in lacrime festeggia i tre anni di sobrietà

2 minuti di lettura

Colton Haynes ha festeggiato i tre anni di assoluta sobrietà da alcool e droghe. L’attore di Teen Wolf si è commosso davanti l’immancabile torta, impreziosita per l’occasione da una candelina a forma di “3” e da una bellissima foto di Colton bambino.

Nel marzo del 2019 Haynes rivelava ad Attitude di essere pulito da sei mesi, dopo 10 anni di eccessi con alcool e droghe. La situazione era sfuggita di mano nel 2016, dopo il coming out pubblico. “In 10 anni ci saranno stati forse 25 giorni in cui non ho bevuto“, rivelò l’attore. “Davo tutte le colpe ai miei problemi di ansia o depressione, ma in realtà la radice di tutti i miei problemi erano l’alcol e le droghe“. Nell’estate del 2019 Colton è finito in ospedale, a causa dell’abuso di sostanze, dopo aver divorziato da Jeff Leatham, sposato nel 2017 e lasciato dopo sei mesi appena. “Mi sono quasi sfondato il rene. Ero su un sentiero così distruttivo che non poteva funzionare. Ho perso la vista parziale nell’occhio sinistro per un po’ di tempo, ho avuto due crisi epilettiche, non sapevo nulla di ciò che stava succedendo finché non sono tornato abbastanza sobrio da ricordarlo“.

Haynes è diventato famoso nel 2011 grazie al ruolo di Jackson Whittemore nella serie tv Teen Wolf, per poi interpretare Roy Harper nella serie Arrow. Ex modello, per anni ha provato a far sparire dal web foto omoerotiche scattate quando era ancora minorenne, perché ossessionato dall’idea di dover nascondere quella parte di sè. “Ero geloso di lui”, ha confessato. “Il ragazzo in quelle foto era così aperto, così libero. Gli doveva essere insegnato che non andava bene essere quello che era. Vale la pena festeggiare l’essere gay. Vorrei averlo capito prima, ma sono così felice di saperlo ora“. Nel 2017 si è fatto vedere nei panni di Jack Samuels nella settima stagione della serie American Horror Story, mentre poche settimane fa è apparso nel video “Industry Baby” di Lil Nas X, in cui interpreta il capo delle guardie della prigione.

Jeff Davis, creatore di Teen Wolf, ha annunciato che sta lavorando ad un film sequel con tutti i membri del cast originale. Sul set tornerà quindi anche Colton, per la prima volta assolutamente sobrio.