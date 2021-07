Industry Baby, il nuovo video di Lil Nas X tra twerk selvaggio e rivendicazione queer

< 1 minuto di lettura

Lil Nas X è tornato con un nuovo singolo e un nuovo video, “Industry Baby“, che ribadisce il suo status di icona queer.

Dopo il tormentone “Montero (Call Me by Your Name)“, in cui twerkava sopra il pacco del diavolo, e “Sun Goes Down”, in cui ha raccontato i suoi pensieri suicidi e la vergogna provata nell’essere omosessuale, il 22enne rapper americano evade di prigione insieme a Jack Harlow nel video di Industry Baby, dopo aver twerkato in carcere e ballato nudo in doccia insieme ad 8 altri altri detenuti.

Condannato a cinque anni nella prigione statale di Montero perché gay, Lil Nas X ha sistemato la sua cella con i due Grammy vinti, un disco di platino e un poster raffigurante l’ormai celebre bacio scoccato sul palco dei BET Awards il mese scorso .

In perfetto stile Orange is the New Black, Lil Nas X abbandona le celebri tute arancioni per virare al fucsia, tra twerk a pioggia e coreografie pixellate per nascondere nudità varie. Prima di fuggire dal carcere spazio al cameo di Colton Haynes, volto di Teen Wolf, con Lil che replica a muso duro ai suoi critici, soprattutto se bigotti ed omofobi, per la strada queer sempre più orgogliosamente intrapresa.

“I don’t fuck bitches, I’m queer, hah“, canta Lil, riuscito a far nuovamente centro, avendo anche dato vita ad una raccolta fondi per Bail Project, organizzazione no profit che supporta persone con problemi legali prive delle necessarie disponibilità economiche. In attesa del primo disco, in uscita entro fine 2021, abbiamo una nuova icona.