Dalla paura del coming out ad aiuto concreto per chi teme di uscire dall’armadio: l’incredibile storia di Megan

Megan Pulvermacher è una ragazza lesbica. Dirlo ora è semplice, ma per la 23enne non è stato facile vivere la sua vita senza dirlo ai propri genitori. A rimetterci, prima di tutto, è la sfera sentimentale. Ma andiamo con ordine. Megan aveva paura di fare coming out in famiglia.

Profondamente religiosi, temeva che la sua confessione avrebbe potuto inclinare il rapporto con sua madre e suo padre. Aveva paura di essere rinnegata, cacciata di casa. Di non avere più una famiglia. Per questo motivo, per 23 anni ha preferito mantenere il segreto, rimandando il suo coming out, e vivere parallelamente la sua vita da ragazza lesbica.

Sapeva che non era il modo corretto per gestire la situazione. Ma non aveva scelta. La paura del coming out ha generato anche discussioni con la sua ragazza, che un giorno, esasperata, ha posto una condizione che mai una persona dovrebbe imporre: o me o la tua famiglia. Insomma, o fai coming out e continuiamo la nostra storia, con la possibilità di non avere più una famiglia, oppure tra noi è finita. Megan non ha avuto altra scelta, ed è rimasta dell’idea di concludere la sua relazione.

Il coming out con la madre

Lo sappiamo, una madre ha l’abilità di sapere tutto. Anche se la propria figlia è lesbica. Per questo, vedendola depressa per la fine della sua storia e conoscendo la ragazza, le ha chiesto se ne era innamorata. Megan si è allora tolta un peso che si portava sulle spalle da 23 anni. Ha fatto coming out, accettandone le conseguenze.