La madre fa pressione al figlio affinché faccia coming out con il padre omofobo

Ma la madre non la pensa così. Spiega il ragazzo:

(dice la madre) Oh, beh, sarai all’università l’anno prossimo e vogliamo far parte della tua vita. Se inizi una relazione, ci limiterai a tagliarci fuori da quella parte della tua vita? E mi sta facendo sentire molto in colpa, perché se non faccio coming out e non sono aperto su chi sto frequentando, è perché sto mancando di rispetto a loro o qualcosa del genere.

Secondo lei, il padre gli vorrà bene lo stesso, e non vuole che il figlio tenga fuori da quella parte della sua vita la famiglia.

Ma se da una parte si chiede se è ora di dirlo, dall’altra si domanda:

Non sono sicuro se mi preoccupo per nulla, o se i miei sentimenti sono giustificati. Sarebbe davvero irrispettoso non lasciarlo entrare in quello che sono veramente? Anche se non cambia molto rispetto al me che già conosce, non so come si sentirà. Sento che proverà un sacco di vergogna per la famiglia e penserà che la mia vita è una vergogna.

L’unico consiglio sensato che potrebbe ricevere è quello di fare coming out con il padre omofobo quando sarà pronto. Nel frattempo, dovrebbe solo spiegare alla madre il disagio che sta affrontando. E la pressione che sta facendo non è affatto l’ideale per un ragazzo alle prese con questa decisione.