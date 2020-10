Copenhagen 2021, lo spot promozionale per il WorldPride e gli EuroGames 2021

Mancano 300 giorni esatti a Copenaghen 2021, celebrazione congiunta che abbraccerà WorldPride ed EuroGames a Copenaghen e Malmö.

Per celebrare l’evento è stato diffuso un filmato promozionale che di fatto mette in risalto le tante iniziative che qualsiasi turista potrà cogliere in quei 10 straordinari giorni tinti di rainbow, tra musica, danza, basket, squash, famiglie arcobaleno, amore, passione, performance, attivismo, skateboard, drag queen, pallanuoto, party e ovviamente Pride.

#YouAreIncluded l’hastag ufficiale pensato per questo spot promozionale, con Copenaghen (in Danimarca) e Malmö (in Svezia) divise da appena 15 minuti di tragitto. L’evento coinciderà con due anniversari LGBTQ: settant’anni dalla prima chirurgia ricostruttiva genitale riuscita al mondo, in Danimarca nel 1951; e cinquant’anni dopo la fondazione del Gay Liberation Front danese, nel 1971.

Madrina del World Pride la principessa Mary di Danimarca, erede al trono danese, ma è facile immaginare anche la presenza di Vittoria, principessa di Svezia che nel luglio scorso si era spesa in prima persona per il pride nazionale, andato in scena sul web causa Covid-19.