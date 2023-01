Coppia di ragazzi chiede appartamento in affitto, proprietario cancella perché gay. Airbnb avvia indagine

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Airbnb ha avviato un’indagine su un incidente che ha coinvolto un proprietario di una casa che ha annullato la richiesta di prenotazione di una coppia gay dopo aver posto loro una domanda omofobica. Ma andiamo con ordine.

Curtis Kimberlin Jr. e il suo ragazzo Jonathan hanno iniziato a cercare un appartamento per un viaggio a Dallas, in Texas, inviando un’amichevoleche nota ad un uomo che offriva in affitto la propria abitazione tramite Airbnb.

“Ciao Peter!”, ha scritto Kimberlin al proprietario. “Io e il mio compagno voleremo in città per un fine settimana e siamo davvero entusiasti. Sarà la mia prima volta in Texas mentre il mio compagno è di Dallas, quindi mi farà fare un giro”.

A questo punto il proprietario di casa ha domandato: “Quindi ospiterò due uomini che dormono insieme … giusto?”.

Kimberlin ha subito cercato di cancellare la sua richiesta di prenotazione, avendo carpito l’omofobia strisciante dell’uomo, per poi scoprire che il proprietario lo aveva anticipato.

“Sono sicuramente rimasto scioccato, ma sono anche in qualche modo abituato a dover nascondere alcune parti di me stesso per calmare le reazioni delle persone conservatrici in relazione alla mia identità”, ha confessato Kimberlin a KXAS-TV. “Non mi ha completamente sorpreso, più che altro deluso.”

Quando Kimberlin ha pubblicato su Twitter lo screenshot della conversazione, il suo cinguettio è diventato virale. Hilton Hotels ha contattato Kimberlin offrendo alla coppia un alloggio gratuito, che i due hanno accettato. Airbnb ha invece annunciato l’avvio di un’indagine, se non fosse che il proprietario di casa ha negato che le sue azioni fossero omofobe. A suo dire non riusciva a vedere le recensioni che altri proprietari avevano dato alla coppia, sentendosi preoccupato.

“Ho un reddito fisso, vivo da solo e mi preoccupo per la mia sicurezza”, ha detto l’uomo, che non ha però spiegato come mai abbia chiesto loro se dormissero insieme. Airbnb ha contattato Kimberlin, senza però andare oltre una risposta da lui definita “aziendale“.

“Fondamentalmente hanno detto: ‘Esamineremo questo aspetto’ e l’hanno lasciato lì”. “Non c’è stato alcun seguito da parte di Airbnb nel farci sapere quali azioni abbiano intrapreso. Mi chiedo davvero cosa sarebbe successo se non avessi twittato quella conversazione”.

Airbnb ha rilasciato una dichiarazione, in cui afferma: “Applichiamo una rigorosa politica di non discriminazione e quando una potenziale violazione di questa politica viene portata alla nostra attenzione, indaghiamo e agiamo, fino alla rimozione dalla nostra comunità“.

Airbnb ha annunciato di aver sospeso l’account del proprietario di casa e la sua inserzione, mentre continua ad indagare.

