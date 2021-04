Curtarolo, anche dal paese di Ostellari chiedono il DDL Zan: “Calendarizzate ora!”

< 1 minuto di lettura

Curtarolo è un comune italiano di circa 7000 abitanti, della provincia di Padova, in Veneto. Proprio qui 47 anni fa veniva alla luce Andrea Ostellari, senatore leghista nonché attuale presidente della Commissione Giustizia in Senato, che da settimane tiene in ostaggio la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Dopo 10 giorni di furenti proteste, Ostellari ha finalmente annunciato l’ufficio di presidenza per oggi pomeriggio, alle ore 14:30. Pd, 5 Stelle, LEU e Italia Viva hanno già annunciato che chiederanno la calendarizzazione del DDL Zan, con la destra chiaramente pronta a fare le barricate. Ma anche a Curtarolo, che ha dato i natali proprio ad Ostellari, sono scesi in piazza per chiedere a gran voce l’approvazione della legge.

“Calendarizza Ora“, si legge sui cartelli realizzati dai manifestanti, con tanto di bandiera rainbow. “Grazie di questo fantastico sostegno“, ha scritto sui social Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge.