Danell Leyva, l’olimpionico USA fa coming out

Danell Leyva è un ginnasta olimpico di 28 anni, che dopo anni ha deciso di uscire dall’armadio, nel mese dedicato al coming out (l’11 ottobre è stato il coming out day). Ha passato un momento di vergogna e di indecisione, racconta, solo perché aveva paura della reazione.

Ma quando finalmente lo ha detto, attraverso un post sui social, è stato sommerso di messaggi di affetto, da parte di fan, amici e colleghi sportivi. Il ginnasta cubano-statunitense, medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2012 e due argenti nel 2016, ha dichiarato a Olympic Channel:

L’ho sempre saputo. Ma l’ho sempre rifiutato, anche internamente a causa del modo in cui siamo cresciuti. E soprattutto quando si proviene da una famiglia ispanica, è molto rifiutato. Crescendo, l’avrei sempre rifiutato in qualche modo. Ma poi, più mi accettavo … ho iniziato a realizzare sempre più cose. Ho iniziato a rendermi conto di quanto sia normale.

Dall’indecisione, anche il problema di come etichettarsi

Non è stato certo semplice, per Danell Leyva, fare coming out. Anche perché non ha ancora capito come etichettarsi. Gay? Bisex? Pansessuale?

Nel post ho detto che sto ancora cercando di capire se sono un bi o pan. È stato bello che le persone mi dicessero “Non devi etichettarlo”. “Non devi essere solo una cosa”. È una cosa fluida in continua evoluzione, quindi non devi preoccuparti. È stato carino perché sicuramente rassicurante.

Il sogno di Danell Leyva dopo il coming out

Ripensando alla paura prima di uscire, Danell Leyva spera che un giorno non ci sia più questo timore, e che le persone possano essere se stesse senza vergogna, che l’orientamento sessuale di ognuno diventi irrilevante.