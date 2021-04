DDL Zan, flashmob dei genitori di AGEDO a sostegno della legge contro l’omotransfobia

< 1 minuto di lettura

L’AGEDO, associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBT, si è ritrovata nel cuore di Roma per chiedere la rapida calendarizzazione e successiva approvazione del DDL Zan.

“Una battaglia troppo lunga per i diritti dei nostri figli e delle nostre figlie, ma noi non ci stancheremo mai di combattere e molti sono con noi“, ha affermato la presidente di Agedo Roma Paola Corneli, in occasione del flashmob organizzato in un parco della Capitale.

Con il pennarello nero hanno scritto sul palmo della mano “DDL ZAn” per sostenere la campagna in favore della legge contro l’omotransdobia e hanno posato in silenzio di fronte all’obbiettivo. “Cercano di sfinirci con mille attacchi, ma l’amore per le nostre figlie e i nostri figli ci sostiene nella battaglia dei diritti”, ha concluso la Presidente di Agedo Roma.

Martedì il DDL Zan dovrebbe tornare in ufficio di presidenza di commissione giustizia al Senato, con l’attesa calendarizzazione da votare. A meno che Andrea Ostellari, presidente leghista, non tiri fuori dal cilindro un’altra scusa per rinviare il tutto. Di nuovo.