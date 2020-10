DDL Zan, approvato l’emendamento che introduce i centri antidiscriminazione e le case rifugio

View this post on Instagram

📣🏳️‍🌈Una bellissima notizia: è stato approvato in Senato l’emendamento al decreto agosto che finanzia i centri antidiscriminazione e le case rifugio per le vittime di #omotransfobia con 4 milioni di euro all’anno! È una parte della legge contro l’#omotransfobia e la #misoginia che abbiamo voluto già mettere in sicurezza, per dare risposte immediate soprattutto alle persone più fragili e vulnerabili. Ora avanti verso il 20 ottobre, per approvare alla Camera tutta la legge. Grazie alle senatrici e ai senatori impegnati in questo risultato, e grazie al governo per il sostegno a un provvedimento tanto importante✌🏻🏳️‍🌈 #stopomotransfobia