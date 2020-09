DDL Zan, il 20 ottobre il ritorno alla Camera dei Deputati della legge contro l’omotransfobia – è ufficiale

Via Facebook Alessandro Zan è tornato a parlare di legge contro l’omotransfobia e la misoginia, con l’ufficialità della nuova attesissima calendarizzazione alla Camera dei Deputati, una volta archiviata la pausa estiva: 20 ottobre 2020.

Ottobre è l’unico mese possibile per approvare la legge, perché novembre è il mese della legge di bilancio. La buona notizia è che la capigruppo di Montecitorio ha deciso che la legge contro l’omotransfobia e la misoginia andrà in aula il 20 ottobre. Inizieranno i voti della legge e se tutto va bene giovedì 22 ottobre dovremmo poter approvare la legge alla Camera. Poi dovrà andare al Senato ma è importante che la capigruppo abbia deciso questa data, perché il 20 ottobre inizieremo subito con i voti. Non sarà facile, lo dico subito. La destra sta facendo una dura opposizione. Il 20 ottobre voteremo le due pregiudiziali di costituzionalità, una presentata da Lega e una da Fratelli d’Italia. Noi come maggioranza faremo di tutto per bocciarle, ma proprio per rendere ancor più minata l’approvazione hanno chiesto i voti segreti, che nel regolamento della Camera sono molto facili da ottenere. Basta una piccola quantità di deputati. Anche gli emendamenti avranno i voti segreti. Ci sono molte spinte contrarie a questa legge, ma è anche vero che il tempo è scaduto. L’Unione Europea e l’ILGA mettono l’Italia al 23esimo posto su 27 Paesi, perché c’è ancora paura in questo paese. Solo il 30% delle persone LGBT si sente al sicuro nei posti pubblici perché teme violenza. Siamo allo stesso punteggio della Lituania, siamo sotto la Macedonia del Nord e un punto sopra l’Ucraina. La Polonia è solo 5 punti sotto l’Italia, in questa classifica di accettazione LGBT. È urgente approvare questa legge. Il Pd e tutti i gruppi di maggioranza hanno voluto calendarizzare la legge alla Camera per il 20 ottobre. Dobbiamo essere pronti a sostenerla anche fuori dalle istituzioni. Il 10 ottobre ci sarà un’importante manifestazione a Milano, tante mozioni in tante città stanno appoggiando questa legge. È un passaggio importante la calendarizzazione di questo DDL, non era scontato, oggi è una bella giornata, una bella notizia.