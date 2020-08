DDL Zan, Carlo Calenda che ne pensa? Giorni di domande social e nessuna risposta

Carlo Calenda, ex Pd oggi leader di Azione, ha 253.961 follower su Twitter, che ogni giorno letteralmente bombarda di cinguettii. Nelle ultime 24 ore ne ha pubblicati 22, solo per dare un numero aggiornato. Praticamente uno l’ora. Carlo Calenda replica a tutto, e a tanti follower che lo attaccano o gli pongono quesiti di qualsiasi sorta. Il 5 agosto scorso Carlo Calenda si lamentava in modo tutt’altro che velato dell’assenza di giornalisti italiani che pongono domande ‘scomode’ ai politici di turno, rilanciando un tweet di Luca Bizzarri sul giornalista che aveva intervistato e incalzato Donald Trump sulla pandemia da Covid-19 negli Usa.

Ebbene dalla sera del 4 agosto c’è un giornalista italiano, il collega Simone Alliva, penna dell’Espresso nonché autore di Caccia all’Omo, edito da Fandango, che ogni giorno pone su Twitter una semplicissima domanda a Carlo Calenda: Possiamo sapere la sua posizione sulla legge contro l’omotransfobia e la misoginia? Dal 4 agosto a oggi Carlo Calenda ha pubblicato la bellezza di 160 tweet, 115 dei quali come replica a qualcuno.

Ora, ipotizzare che dopo 6 giorni di tweet firmati Simone Alliva l’ex ministro dello sviluppo economico non si sia mai casualmente imbattuto in quella semplice e diretta domanda risulta difficile da credere. Per non dire impossibile.