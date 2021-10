DDL Zan, giovedì 28 ottobre manifestazione di protesta all’Arco della Pace di Milano

< 1 minuto di lettura

A poche ore dallo stop al DDL Zan, bocciato in senato con 154 senatori che hanno votato a favore della tagliola voluta da Lega e Fratelli d’Italia, ecco arrivare la prima reazione di piazza del movimento LGBT.

Fabio Pellegatta, Presidente di CIG Arcigay Milano, ha invitato tutta la città ad unirsi alla manifestazione di protesta che si terrà domani sera, giovedì 28 ottobre, alle 19 all’Arco della Pace.

“Il ddl Zan è stato fermato. La politica ha avuto paura. Domani sera alle 19:00 in Arco della Pace invitiamo tutta la città a scendere in piazza con noi per dire vergogna a chi ha giocato sulla nostra pelle usando il pretesto della paura. Ma paura di chi? Di chi odia, o di chi ama? Ama la persona che ha accanto. Ama chi vede allo specchio. Ama una comunità che accoglie e che si vuol prendere cura. Ama le diversità. Vi aspettiamo domani con I Sentinelli e il Coordinamento Arcobaleno, che riunisce gruppi e associazioni LGBTQIA+ di Milano, per urlare il nostro sdegno ma anche a portare avanti progetti che facciano capire a tutt* che non c’è nulla di cui aver paura e che l’odio non è un’opinione. Facciamo sentire la nostra voce per una società laica, inclusiva, giusta e libera.”

Facile immaginare un bis romano di massa nei prossimi giorni, magari di stampo nazionale. Si attendono comunicazioni ufficiali. Nell’attesa il collettivo Prisma Sapienza ha annunciato un sit-in di protesta per domani, giovedì 28 ottobre ore 18, in via San Giovanni in Laterano, all’ombra del Colosseo.