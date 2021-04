Meloni a Draghi: “Si occupi dei problemi reali per gli italiani, non di questioni divisive come il DDL ZAN”

2 minuti di lettura

Ha dell’incredibile l’appello fatto da Giorgia Meloni, all’opposizione del Governo Draghi e fortemente critica con quest’ultimo, al premier da due mesi incaricato. La leader di Fratelli d’Italia ha infatti chiesto a Mario Draghi di cestinare la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, legge va ricordato di iniziativa parlamentare e NON governativa, perché a suo dire ‘divisiva’.

Parole indecenti, come al loro solito pregne di menzogne ad uso e consumo del proprio elettorato. Durissima la replica del deputato Pd, nonché relatore della legge Alessandro Zan.

Un insopportabile benaltrismo, quello cavalcato dagli oppositori al DDL, rispedito al mittente anche da Monica Cirinnà, che ha così risposto al senatore leghista Pillon dalle frequenze di Radio Immagina.

Il senatore Pillon può dire e fare quello che vuole, ma noi al benaltrismo sappiamo come rispondere. Non è mai troppo tardi per fare una legge che difende le persone dall’odio e dalle violenze perchè chi viene discriminato per omolesbobitransfobia va protetto dallo Stato. Non stiamo facendo nulla di strano: stiamo semplicemente estendendo quanto previsto come aggravante della legge Mancino a chi istiga alla violenza e all’odio contro gli omosessuali, contro le donne, contro le persone diversamente abili. Ciò significa che chi si oppone a questa legge vuole soltanto libertà di violenza. Questa legge è necessaria perchè non vincola nessuno nella libertà di opinione e pensiero, ma interviene quando si trasforma in una istigazione o crimine d’odio. Lo conosciamo l’ostruzionismo in Commissione e non ci spaventa: io l’ho già vissuto con le unioni civili, ho l’elmetto e i guantoni e combatteremo questa battaglia parlamentare fino in fondo.