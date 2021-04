DDL Zan, Ostellari ha ceduto: mercoledì l’ufficio di presidenza in Commissione Giustizia al Senato

< 1 minuto di lettura

Dopo 48 ore di furenti polemiche, critiche in arrivo da ogni parte, una pioggia di mail e commenti social, Andrea Ostellari, senatore leghista nonché presidente della commissione Giustizia al Senato, ha finalmente ceduto, convocando per mercoledì 7 aprile, alle ore 14, l’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione. Lo riferisce Askanews.

Un ufficio accuratamente evitato nel corso delle ultime due settimane, per sviare la possibilità che Pd,5 Stelle, LeU e IV chiedessero la calendarizzazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

A questo punto, finalmente, dopo due settimane di autentiche “forzature democratiche“, mercoledì dovrebbe avere luogo la calendarizzazione del DDL Zan in commissione giustizia al Senato. A meno che Ostellari, di nuovo, non lo cancelli all’ultimo minuto. Vigilare, vigilare, vigilare.