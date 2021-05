DDL Zan, in 8000 in piazza a Milano per chiederne la rapida approvazione: “Il tempo è scaduto!” – VIDEO

2 minuti di lettura

Le note di Bella Ciao cantata da Milva hanno aperto il pomeriggio di sole all’Arco della Pace a Milano, con 8000 persone distanziate e con mascherina in piazza per chiedere la rapida approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Convocata dai Sentinelli di Milano, alla manifestazione hanno partecipato tra i tanti Porpora Marcasciano e la senatrice 5 Stelle Alessandra Maiorino, Lella Costa, Cathy La Torre e Victoria Cabello, Paola Turci e Franvesca Pascale, Elio Vito di Forza Italia, Jean Pierre Moreno e Malika Chayli, recenti vittime di omofobia, Milena Grassadonia e Susanna Camusso, Romana Palomba a nome del sindaco Beppe Sala e ovviamente Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della legge che porta il suo nome.

“Le persone e i cittadini vogliono far sentire la loro voce e chiedere alle istituzioni di approvare una legge di civiltà“, ha dichiarato Zan dal palco. “L’Italia è un paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili. Viviamo in una società ancora intrisa di odio e pregiudizi e discriminazione per questo è importante dare una tutela. Questa non è una legge sulle minoranze ma contro i crimini di odio. Tutti potrebbero essere colpiti da questi crimini per questo è importante approvarla“. “Non possiamo rinunciare a portare a casa questa battaglia, ostacolata in Italia da una destra illiberale e sovranista. Una destra che per ottenere qualche consenso in più, alimentando omofobia e odio, si oppone a questa legge. Questo non è accettabile. Noi non vogliamo essere l’Ungheria e la Polonia. Vogliamo che l’Italia sia uno dei Paesi più avanzati d’Europa“. “Il tempo è scaduto, l’onda che è montata in questo Paese. La nostra forza non vi consentirà più di fermare una legge di civiltà che tutela le persone“.

Una piazza meravigliosa, pacifica, colorata, quella che ha illuminato oggi Milano. E non è finita qui. Sabato prossimo si terrà una mobilitazione nazionale a sostegno del DDL Zan, con ritrovo a Piazza del Popolo, a Roma, a partire dalle ore 16:00.