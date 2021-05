DDL Zan, mobilitazione nazionale sabato 15 maggio – tutti a piazza del Popolo a Roma

2 minuti di lettura

Tra 24 ore a Milano si terrà il primo grande evento di ‘piazza’ a sostegno della legge contro l’omotransfobia, misoginia e abilismo. Non più piazza della Scala, perché troppo piccola, bensì all’Arco della della Pace a partire dalle ore 15:00, a manifestare per chiedere l’approvazione del DDL Zan.

“Tempo Scaduto!” il nome dell’evento, a cui parteciperà anche il sindaco Beppe Sala nonché diverse personalità dello spettacolo e della politica nazionale, a partire ovviamente dal deputato dem Alessandro Zan.

Ma è sabato prossimo, 15 maggio, che andrà in scena una mobilitazione nazionale a sostegno del DDL, che a Roma vedrà Piazza del Popolo prendere vita. La piazza delle grandi occasioni, dei grandi raduni, a partire dalle ore 16:00, “per la legge Zan e molto di più: non un passo indietro“. Una mobilitazione nazionale, come detto, che coinvolgerà anche altre città, da nord a sud, isole comprese. A breve saranno rese note tutte le informazioni sulle diverse iniziative in tutta Italia.

Piazze, va precisato, autorizzate dalla questura, con tutti i permessi necessari per poter manifestare in sicurezza. Distanti, con mascherine obbligatorie, perché il Covid-19 è purtroppo ancora tra noi. A quasi due anni dall’ultimo Pride, e nel pieno di una battaglia parlamentare, è tempo di tornare in piazza.