DDL Zan, sabato tutti in piazza per sostenere la legge contro l’omotransfobia: ecco orari e città dei flashmob

Sabato 11 Luglio sarà una giornata di mobilitazione. Questo perché il popolo del Family Day ha organizzato dei raduni di piazza contro il DDL Zan, mentre il movimento LGBT nazionale si ritroverà in alcune piazze per sostenere la legge contro l’omotransfobia e la misoginia.

Saranno dei flash-mob pacifici e in totale sicurezza, rispettando le norme di sicurezza e distanziamento. Anche sui social, chi vorrà, potrà parteciparvi, attraverso gli hastag #spazzalodio e #davocealrispetto.

Bergamo scenderà in strada sabato 11 luglio alle ore 16.00 in Piazza Pontida, organnizzata da Bergamo Pride. Il flash-mob di Brescia, organizzato da Arcigay Orlando Brescia e CPI – Chiesa Pastafariana della Polenta con lo Spiedo Bresciano, prenderà vita sabato 11 luglio alle ore 17 in parco Campo Marte – via Foscolo.

La piazza di Livorno organizzata da Arcigay Livorno e AGEDO Toscana Livorno si animerà sabato 11 luglio alle ore 11:00 in Terrazza Mascagni. Palermo, con l’organizzazione di Ali d’aquila – persone cristiane LGBT, scenderà in strada sabato 11 luglio alle ore 11.00 in Via Generale Magliocco Palermo. La piazza di Padova organizzata da Arcigay “Tralaltro” Padova si animerà sabato 11 luglio alle ore 11,00 davanti a Palazzo Moroni. Qui sarà presente il deputato Pd Alessandro Zan, relatore del DDL.