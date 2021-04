DDL Zan, slitta l’eventuale calendarizzazione – esulta Pillon e Ostellari fa melina, bagarre in Commissione

2 minuti di lettura

Anche oggi l’ennesimo nulla di fatto. In commissione Giustizia al Senato niente è stato deciso sulla calendarizzazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, da oltre un mese chiesta a gran voce da Pd, M5S, LeU e Italia Viva ma puntualmente rigettata dal presidente leghista Andrea Ostellari.

La Commissione è stata infatti rinviata a domani mattina, ore 08:45, per la gioia del senatore leghista Simone Pillon, sorridente su Facebook anche se mascherato e in prima fila nel perculare chi attende questa legge di pura civiltà da quasi 30 anni.

“Anche per oggi niente Zan. Commissione rinviata a domani mattina. A ciascun giorno basta la sua pena“, ha scritto Pillon su Facebook, per poi volare in aula dove replicherà al Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Nell’attesa, Pd, LeU e 5Stelle hanno protestato contro Ostellari, che ha di fatto permesso discussioni su qualsiasi cosa, anche oggi, ma non sul DDL Zan. “Rispetta gli impegni non ce la fai proprio a mantenere la parola”, avrebbe urlato Franco Mirabelli al presidente leghista, come riportato da Repubblica. “Era un impegno preciso, discusso anche in capigruppo“, ha insistito la 5Stelle Alessandra Maiorino, che ha poi denunciato quanto avvenuto su Instagram: “Ormai siamo oltre ogni tatticismo, ogni appiglio di regolamento, oltre ogni decenza politica. Siamo completamente fermi, non si lavora semplicemente perché la Lega ha una posizione ideologica contro questa legge che protegge i deboli dai violenti. Invece di avviare i lavori e di confrontarsi nel merito, la Lega ritarda volontariamente i lavori e nel frattempo quante aggressioni ci saranno, quante discriminazioni ci saranno, chi se ne assumerà la responsabilità? Non è credibile una politica che fugge invece di confrontarsi, non è credibile una politica che come il peggior azzeccagarbugli si nasconde nelle pieghe del nulla, invece di confrontarsi con la dovuta e necessaria serietà che impone il tema così delicato che stiamo affrontando. E di poi, li vedi soddisfatti a puntare il dito contro gli altri, come sempre fanno, per scaricarsi delle proprie responsabilità. La commissione Giustizia deve incardinare i ddl contro l’omotransfobia e basta, non ci sono più margini per piccole furbizie che non fanno onore ai legislatori“.

Durissimo Alessandro Zan, relatore della legge, via social: “Questo ennesimo rinvio causato dal Presidente Ostellari ha superato ogni limite, eviti di rendersi ridicolo davanti al Paese. Domani alle 8:30 la Commissione Giustizia del Senato è convocata. Si voti la calendarizzazione e non faccia perdere altro tempo al Parlamento”.

“C’è stata una forma di ostruzionismo. Hanno cominciato a chiedere ulteriormente altre calendarizzazioni e per il ddl Zan non c’è stato tempo“, ha proseguito la dem Simona Malpezzi, ma Ostellari non ha garantito la discussione sulla calendarizzazione neanche per domani mattina: “Non dipende da me ma dalla commissione“.

Quando finirà, se avrà mai fine, questa pagliacciata?