DDL Zan, slitta di una settimana il ritorno alla Camera causa quarantene/positività dei capogruppi d’opposizione

Zan e Cirinnà avevano appena denunciato l’incredibile richiesta di rinvio dei lavori nei confronti della legge contro l’omotransfobia e la misoginia da parte delle opposizioni, e ora è arrivata la doccia fredda.

“Su richiesta dei capigruppo di opposizione, in virtù delle positività e delle quarantene che riguardano i loro gruppi, ci sarà lo slittamento del ddl ZAN”, ha ufficializzato il presidente della Camera Roberto Fico. “Il provvedimento sarò esaminato la settimana seguente. Nei prossimi giorni però l’attività della Camera continuerà: in Aula con le discussioni generali, le interrogazioni e le interpellanze, e nelle commissioni parlamentari. È confermata anche la riunione della Giunta per il regolamento”.

In conclusione, il Coronavirus permetterebbe all’intero parlamento di procedere con i regolari lavori, DDL Zan escluso. Peccato sia proprio l’opposizione (17 i positivi con 4 capogruppi contagiati) a non volere il ‘voto a distanza’, con Camera e Senato a rischio paralisi causa Coronavirus. Decisione a dir poco discutibile e strumentalizzazione semplicemente vergognosa da parte di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, riusciti persino ad utilizzare l’emergenza sanitaria pur di rinviare ciò che il Paese attende da 30 anni.

“Comprendo le ragioni del Presidente Fico se legate esclusivamente all’emergenza Covid e ai tanti contagi tra i parlamentari ma auspico, e sono certa conoscendo l’impegno di Fico e del presidente del gruppo Pd alla Camera Delrio, che già dalla prossima capigruppo il ddl Zan venga posto come priorità del calendario“, ha commentato all’Adnkronos la senatrice, responsabile Diritti del Pd, Monica Cirinnà. “Se così non fosse avrebbero vinto nuovamente i ‘benaltristi’, una della delle peggiori categorie della politica italiana. Ovvero, coloro che sostengono davanti a temi divisivi, ma prioritari, che c’è sempre ‘ben altro’ da fare. Purtroppo mentre loro pensano ‘all’altro’ tanti giovani finiscono picchiati e bullizzati dagli omofobi“.

Dal Partito Democratico il segretario Nicola Zingaretti ha ribadito sui social l’urgenza della legge: “Siamo con e nelle 60 piazze che oggi in tutta Italia chiedono rispetto, pari diritti e dignità. La legge Zan contro #omofobia e #misoginia non si deve fermare. Faremo di tutto per approvarla”.

Il DDL Zan sarebbe dovuto tornare alla Camera il 20 ottobre. Se ne riparlerà dal 27 ottobre. Covid-19 permettendo, a questo punto.