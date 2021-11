Diego Barros, A Million Dollar Dick with OnlyFans

4 minuti di lettura

Basta andare su Twitter per scoprire la dote monster di Diego Barros, nato ad Araçatuba, nello stato di San Paolo, Brasile, ma da anni residente a Londra. E quando parliamo di dote no, non ci stiamo riferendo al prezzo dello sposo ceduto in marito a chissà quale aitante brasiliana.

La scorsa settimana Barros è infatti diventato il primo uomo ad arrivare ad un milione di dollari di guadagni su OnlyFans in appena otto mesi. E pensare che solo pochi mesi fa la piattaforma nata volteggiando sul mondo del porno aveva annunciato l’imminente stretta sui contenuti ritenuti troppo hot, per poi fare marcia indietro vista la rumorosa protesta internazionale di abbonati e soprattutto ‘artisti’ che ogni giorno macinano quattrini denudandosi.

“È difficile da credere, ma è incredibilmente vero“, ha confermato il neo milionario Diego, che ogni giorno mostra ai propri follower foto e video in cui si masturba. In mille modi diversi e con estrema fantasia, perché all’ormone si può anche abbinare uno soggetto da Oscar, ma senza mai andare troppo oltre. Su Twitter lo fa del tutto gratuitamente, lasciando però l’happy ending agli abbonati OnlyFans alla modica cifra di 15 dollari al mese. E in migliaia pagano volontaramente, pur di assistere al gran finale.

“Quello che pubblico oggi 4 anni fa non l’avrei mai pubblicato“, ha confessato Barros, ex go-go boys che dinanzi alla pandemia si è dovuto reinventare. Con i locali chiusi e il conto in banca in affanno ha optato per OnlyFans, il 12 febbraio scorso, e in pochi mesi ha letteralmente sbancato.

Ad oggi ha un milione di follower su Instagram, quasi un milione su Twitter, mezzo milione su TikTok e non è mai sceso sotto i 6000 abbonati OnlyFans, con i suoi video che hanno rastrellato oltre 200 milioni di visualizzazioni. Numeri da capogiro, per la gioia del suo commercialista.

“Avevo l’obiettivo di guadagnare più di un milione di dollari. Ma non mi sarei mai aspettato di farlo così velocemente“, ha rivelato a Whatabouttom. “Metto molto impegno in quello che faccio. Pubblico un video ogni giorno, cerco di inventare sempre nuove idee, rispondo ad ogni singolo messaggio, ad ogni singolo commento. Faccio spettacoli dal vivo. Non collaboro con altri ragazzi, ma le mie cose sono diventate molto più sessuali. Faccio cose fetish, uso giocattoli, vengo davanti alla telecamera”. “Fino a cinque mesi fa non ero mai venuto su OnlyFans. È successo durante il mio primo live. Ero così eccitato, mi stavo masturbando, il pre-cum ha iniziato a scorrere, stavo dicendo zozzerie alla gente. “Ero tipo: “Ca**o, sono così vicino. E poi ho pensato, fanculo, vengo per queste persone”. Era una follia venire davanti a mille persone. Ma dopo ho pensato che mi piacesse davvero farlo. Non c’era pressione da parte degli abbonati, volevo farlo. Ma è qui che traccio la linea. Molti dei miei video su Twitter hanno più retweet rispetto a clip di ragazzi che fanno sesso. E se guardi i miei risultati, a quanto pare non ho bisogno di andare oltre. Anche se non sto dicendo che non lo farò mai“.

Ad oggi, infatti, Diego non ha mai pubblicato video in cui interagisce con altre persone. Sempre e solo in solitudine con l’alter-ego tra le mani, masturbazioni classiche che non passano mai di moda. Un po’ come il nero che va su tutto, checché se ne dica davanti ad un assolo scatta quasi sempre l’applauso, se non il coro greco di pura approvazione.

Pieno sostegno anche dalla famiglia, con sua madre che ha pubblicato un suo video in “un gruppo WhatsApp che ha con le sue amiche“. Costoro, giammai, pensavano che la “dote” di Diego fosse finta, perché in quel video ancora nascosta, ma la mamma ha rivendicato con orgoglio la grande qualità del figlio, vantandosene come se avesse vinto un premio Nobel per la Pace. “È sangue del mio sangue“. Cuore di mamma.

Ampio merito di cotanto successo, ovviamente, va dato al membro, di cui Diego è chiaramente fiero: “Ho una buona erezione. Sono molto duro. Anche parlando con te ora, sono semiduro”. “È un bel caz*o. Sai una cosa: è molto bello. A volte anche io, lo guardo e dico: oh caz*o, è molto bello”. “È venoso, è grande. Non solo grande, è spesso, e lo spessore. Sai. E tanti… Ci sono ca*zi lunghi, e credo – da quello che mi hanno detto – preferiscano lo spessore. È meglio succhiare un ca*zo grosso che uno lungo e sottile. E ho dei testicoli enormi, enormi…”. Concetti profondi che volteggiano tra una metafora e l’altra con indubbia sapienza, pur di provare a giustificare il clamoroso traguardo raggiunto. A Million Dollar Dick.

Una carriera, quella di Diego, ben avviata anche in prospettiva pensione. “Ho già messo da parte i soldi per vivere fino a 75 anni, il che è fantastico. Ho la mia casa a Londra, ho comprato due appartamenti a San Paolo come investimento. Sto gestendo bene i miei soldi. Il successo su OnlyFans non durerà per sempre. Non mi considero una celebrità: per me le celebrità sono gli attori, i cantanti che vincono Oscar e Grammy. Ma anche io ricevo così tante attenzioni a volte da mettermi a disagio. Devo assicurarmi di avere sempre un bell’aspetto e non vedo l’ora di non dover più impressionare nessuno. Ma non fraintendetemi: soprattutto perché so che non durerà per sempre, ora mi sto davvero godendo il mio tempo“.

Barros ha poi confermato di essere omosessuale, nel caso in cui ci fossero ancora dubbi a riguardo non avendolo mai visto sfiorare nessuno, se non l’amico con cui interagisce quotidianamente e più volte al giorno: “Non so se lo sai, ma in Brasile non ho mai avuto relazioni con ragazzi. Ho iniziato la mia vita gay quando mi sono trasferito a Londra. Ho avuto molte fidanzate in Brasile. La mia prima esperienza con un ragazzo è stata qui perché provenivo da una famiglia molto religiosa, eterosessuale e macho. Sono cresciuto con cinque cugini della mia età. Loro, mio ​​zio, mio ​​nonno, tutti quei ragazzi che seduti insieme in un bar parlano solo di donne“.

Chiusura di intervista con il suo unico vero comandamento: “Mi piace davvero far eccitare le persone“. E a giudicare dai migliaia di abbonati che lo seguono da fine febbraio, facendolo arricchire, ci riesce perfettamente.