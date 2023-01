Eurovision 2023, Elettra Lamborghini e Luquisha Lubamba di Drag Race Italia in corsa per rappresentare San Marino

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Il Festival di Sanremo rappresenta, per l’Italia, anche la scoperta dell’artista vincitore che rappresenterà il nostro Paese all’Eurovision Song Contest. La competizione europea, che si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool, doveva tenersi in Ucraina – vincitori dell’edizione dello scorso anno – ma l’ancora tragica e delicata situazione politica nel Paese non ne ha permesso l’organizzazione.

E se l’Eurovision sembra ancora lontano, soprattutto per noi che stiamo per entrare nella settimana sanremese, c’è invece chi ci sta già pensando da un pezzo. San Marino ha infatti già stabilito la corsa per scegliere il proprio rappresentante in vista di maggio con il contest “Una voce per San Marino”. I casting si stanno tenendo in questi giorni mentre la competizione vera e propria si svolgerà a febbraio, con la finalissima prevista per il 25 febbraio.

Secondo alcune indiscrezioni, in gara ci sarebbero anche due artiste note al pubblico italiano e, soprattutto, amate dalla comunità LGBTQIA+. La prima è Elettra Lamborghini, la rampolla di casa Lamborghini che le scorse estati ha fatto ballare tutte le spiagge d’Italia con i suoi tormentoni, un mix di latino e reggaeton che l’ha portata al successo. Voci di corridoio vogliono Elettra tentare la scalata all’Eurovision con San Marino, dopo essere stata scartata per Sanremo 2023, ma nulla è ancora confermato.

Accanto a lei, però, spicca anche un altro nome che i fan di Drag Race Italia ricorderanno sicuramente: Luquisha Lubamba. La drag queen finalista della prima stagione di Drag Race Italia porterà le sue doti canore sul palco di San Marino, provando a riscrivere la storia. Dovesse Luquisha vincere, si tratterebbe della seconda drag queen nella storia dell’Eurovision Song Contest a salire sul palco della musica europea.

Per chi ricorda meglio la prima edizione di Drag Race Italia, poi, la cosa assume dei contorni ancora più buffi. Durante una puntata, infatti, Luquisha aveva imitato in drag proprio Elettra Lamborghini. Il che chiede necessariamente una foto di rito nel caso le due si dovessero incontrare in quel di San Marino.

La stagione musicale più attesa dell’anno è dunque finalmente iniziata: il Festival di Sanremo 2023 sta scaldando i motori e le luci dell’Eurovision si stagliano già in lontananza. L’attesa non potrebbe essere più estenuante.

