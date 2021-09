Drag Race Italia, primi rumor sulle dieci drag queen: saranno loro le concorrenti?

< 1 minuto di lettura

Stanno per partire le registrazioni della prima edizione di Drag Race Italia, adattamento in salsa tricolore dello storico format statunitense, nato dalla mente di RuPaul. Il talent, volto ad eleggere la miglior drag queen tra quelle in concorso, ha appena visto trionfare negli Stati Uniti Kylie Sonique Love, nel corso della sesta stagione della versione All Stars. In Italia, invece, aumenta la curiosità sul cast dell’edizione di esordio, guidata da una giuria composta da Chiara Francini, Tommaso Zorzi e Priscilla.

In rete sta circolando da alcune ore una lista di dieci drag queen che potrebbero costituire il gruppo delle concorrenti in gara. Si tratta di rumor intorno al programma di Discovery+, in partenza sulla piattaforma il prossimo novembre, che non ha ancora reso noti dettagli sulla struttura e sui protagonisti della competizione. Ad aver individuato la lista di nomi delle drag queen è stata la pagina Instagram _dragraceitalia_, rilanciata dal sito Blogtvitaliana, che spesso raccoglie anteprime e indiscrezioni di valore sui programmi del piccolo schermo.

Ecco i nomi delle drag queen che la fonte riporta come concorrenti della prima edizione di Drag Race Italia, con i relativi profili Instagram. Nomi prendere con le pinze. C’è qualcuna delle perfomer che già conoscete e che vorreste splendere nell’Olimpo drag di Drag Race?