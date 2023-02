Eurovision 2023, 106 semifinalisti per San Marino. Ci sono Lorenzo Licitra e Manuel Aspidi

0:00 Ascolta l'articolo

Sono stati oggi svelati in conferenza stampa all’Hotel Westin Palace di Milano i 106 semifinalisti dell’edizione 2023 di “Una Voce per San Marino”, il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest. Lo scorso anno vinse Achille Lauro, poi incapace di raggiungere la finalissima di Torino.

Anche quest’anno parteciperanno alcuni “big” ma a differenza dello scorso anno non avranno accesso diretto alla finalissima e si contenderanno un posto con i talenti che hanno passato le selezioni.

Fra i nomi di rilievo ci sono gli Eiffel 65, Francesco Monte, gli ex Amici di Maria Moreno e Deborah Iurato, Le Deva, Roy Paci, Stefano D’Orazio dei Vernice e la “strana coppia” formata da Massimo Di Cataldo e la “Iena” Andrea Agresti.

Proveranno a volare a Liverpool in rappresentanza di San Marino anche Manuel Aspidi, altro ex Amico di Maria, e Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor l’anno dei Maneskin. Il primo, visto ad Amici nel 2006, ha fatto coming out in diretta tv nel 2021, nel corso di Ogni Mattina, mentre Licitra è stato “vittima” di outing televisivo da parte del fidanzato Gabriele Rossi, ex di Gabriel Garko che nel 2021, in diretta Rai a Oggi è un altro Giorno, parlò teneramente del compagno, conosciuto grazie ai social dopo un messaggio privato.

In semifinale ad Una voce per San Marino ci saranno poi anche cantanti ‘esteri’, ovvero Ronela Hajati, rappresentante dell’Albania all’Eurovision Song Contest 2022, Alfie Arcuri, vincitore di The Voice Australia nel 2016, e Daniel Schuhmacher, vincitore nel 2009 di Deutschland sucht den Superstar.

La giuria della fase semifinale è composta da Mimmo Paganelli, Christine Grimandi, Emilio Munda, Lia Fiorio e Senatore Cirenga. Per la Finalissima Al Bano sarà presidente della giuria.

Tutti gli artisti si affronteranno nelle semifinali, in onda dal 20 al 24 febbraio alle ore 22 su San Marino RTV. Nelle cinque serate scopriremo chi prenderà parte alla finalissima del 25 febbraio, che verrà trasmessa alle 21 in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana. La serata sarà condotta, anche quest’anno, da Jonathan Kashanian e Senhit.

In rappresentanza dell’Italia all’Eurovision 2023 ci sarà Marco Mengoni, probabilmente con un brano in inglese.

© Riproduzione Riservata