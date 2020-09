Elezioni Usa 2020: Facebook rimuove 3 video di estrema destra che attaccavano la comunità Trans

Tre video contro l’Equality Act e le persone trans. Questo è uno dei metodi utilizzati dalla destra americana per la campagna elettorale di Donald Trump. Tre video pieni di fake news, di disinformazione e di incitamento all’odio. Ora sono stati cancellati da Facebook, dopo mesi di polemiche per la loro presenza sul social network.

I video rimossi facevano parte di una campagna elettorale da 4 milioni di dollari, portata avanti dall’American Principles Project (APP), che sostiene Donald Trump alle elezioni di novembre. L’obiettivo di questi video, però, era quello di screditare Joe Biden e l’Equality Act, progetto approvato durante l’amministrazione Obama e sostenuto dall’ex vice presidente, e candidato democratico.

Ma come la destra ama fare, i video si basavano sulla disinformazione, e attaccano non solo gli avversari, ma anche la comunità transgender. In che modo? Paragonando l’Equality Act a una legge che permette la sterilizzazione, e definendo la transizione dei giovani trans come pericolosa. Attaccano poi anche lo sport, creando confusione per il delicato tema degli atleti e delle atlete trans.

Gli attacchi a Joe Biden e all’Equality Act sulle persone trans

L’Equality Act, però, non riguarda il processo di transizione, né le discriminazioni negli sport, come dicevano invece i 3 video di propaganda. La legge prevede solo la protezione civile quando si verifica una discriminazione per orientamento sessuale o dell’identità di genere sul posto di lavoro o negli ospedali.