Ellen DeGeneres si ritira dalle scene: “Sono una donna forte, esigente, ma non sono cattiva”

4 anni fa Ellen DeGeneres era una delle donne più potenti della tv a stelle e strisce, nonché una delle persone dichiaratamente LGBTQIA+ più stimate su piazza. Poi Kevin T. Porter, via Twitter, ha definito la conduttrice “una delle persone notoriamente più cattive” da lui mai conosciuite, travolgendo Ellen.

In pochi giorni diversi membri dello staff del «The Ellen DeGeneres Show» accusarono la comica di aver creato un ambiente di lavoro «tossico». A seguire alcuni ospiti puntarono il dito contro Ellen. La rete avviò un procedimento, un sondaggio interno per capire come e quanto simili accuse fossero reali. Seppur scagionata, Ellen non è andata incontro ad unrinnovo che tutti pensavano scontato. Dopo aver vinto 30 Daytime Emmy Awards e 20 People’s Choice Awards, oltre al Golden Globe alla carriera televisiva, Ellen, che nel frattempo ha condotto i Grammy Award, gli Emmy Award e la notte degli Oscar, ha chiuso il suo storico programma nel 2022, ad un passo dai 20 anni di vita.

Ebbene Ellen ha recentemente intrapreso un tour dal titolo Ellen’s Last Stand… Up in North America, che presto andrà in onda su Netflix. Intervistata da UsWeekly, DeGeneres ha confermato che sarà il suo canto del cigno, rigettando ogni accusa precedentemente ricevuta.

“Sono molte cose ma non sono cattiva. Posso essere esigente, impaziente e dura. Sono una donna forte. Dicevo sempre che non mi importa quello che la gente pensa di me. Ora mi rendo conto che lo dicevo nel momento di massimo successo della mia popolarità”. “È l’ultima volta che mi vedrete. Dopo il mio speciale su Netflix ho finito”.

Sposa dal 2008 dell’amata Portia de Rossi, Ellen ha respinto anche qualsiasi ipotesi di ritorno in cabina di doppiaggio per un eventuale terzo capitolo di Nemo, film animato Pixar, negli abiti della pesciolina Dory. “No, lascio. Ciao ciao!”.

Nel 2020 via BuzzFeedNews un dipendente aveva rivelato di essere stato vittima di razzismo e intimidazioni, mentre altri sottolinearono come Ellen fosse ‘gentile’ con gli ospiti solo davanti alle telecamere. Nei mesi successivi si sono aggiunti aneddoti su aneddoti a dir poco negativi nei confronti della conduttrice e della produzione, con i produttori esecutivi Ed Glavin e Kevin Leman, così come il co-produttore esecutivo Jonathan Norman, licenziati. Ottenuta la medaglia presidenziale della libertà nel 2015, Ellen ha un patrimonio stimato di circa 400 milioni di dollari. 27 anni fa, era il 14 aprile del 1997, lo storico coming out su Time, che portò alla cancellazione della sit-com ABC Ellen. Per diversi anni nessuna rete televisiva sembrava volesse avere una ‘lesbica’ all’interno del proprio palinsesto, fino alla nascita e all’esplosione del The Ellen DeGeneres Show, nel 2003. 21 anni dopo, Ellen è pronta al ritiro.

