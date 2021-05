“L’Ellen DeGeneres Show” terminerà nel 2022, è ufficiale

2 minuti di lettura

Ciò che era nell’aria da oltre un anno è ora diventato ufficiale. Il “The Ellen DeGeneres Show” terminerà ufficialmente nel 2022, dopo 19 edizioni consecutive. Ad annunciarlo la stessa Ellen, via Hollywood Reporter. Nato nel 2003, lo show ha collezionato oltre 3000 puntate e 171 nomination ai Daytime Emmy Award, vincendone ben 61, di cui quattro come Outstanding Talk Show e sette per Outstanding Talk Show Entertainment, superando il record detenuto dal The Oprah Winfrey Show. Lo spettacolo ha anche vinto 17 People’s Choice Awards. Il 21 maggio 2019, ovvero prima che alcuni ospiti dello spettacolo e tecnici la accusassero di pessimi comportamenti, ‘razzisti e umilianti’, DeGeneres aveva annunciato di aver firmato per altri tre anni, rinnovando lo spettacolo fino al 2022. Quello è stato il suo ultimo rinnovo con la NBC.

Il suo spettacolo è stato un appuntamento fisso della tv Usa per quasi 20 anni, dando vita persino ad una una serie di spin-off, come “Ellen’s Game of Games”, “The Masked Dancer”, “Family Game Fight” e “Ellen’s Greatest Night of Giveaways”.

“Stavo per smettere dopo la stagione 16“, ha confessato DeGeneres nell’intervista. “Quella sarebbe stata la mia ultima stagione e volevano farmi firmare per altri quattro anni, ma ho detto loro che avrei firmato forse per uno. Dicevano che non c’era modo di firmare un contratto da un anno. Quindi ci siamo accordati per altri tre anni, sapevo che sarebbe stato il mio ultimo rinnovo. Questo era il piano fin dall’inizio. Per quanto sia fantastico questo spettacolo, e per quanto sia divertente, non è più una sfida. Ho bisogno di qualcosa di nuovo, di sfide inedite “.

63 anni, Ellen DeGeneres ha fatto coming out nel 1997, abbattendo muri che all’epoca si pensavano inattaccabili. Nel 2008 ha sposato l’amatissima Portia de Rossi. Nel proprio futuro, Ellen punta ora al cinema: “Se ci fosse un grande ruolo sarei in grado di farlo. Il prossimo anno aprirò il mio campus in Ruanda e voglio essere più coinvoltoa nella conservazione e in tutto ciò che conta per me per quanto riguarda l’ambiente e gli animali“.

Dopo mesi di furenti polemiche, un’indagine interna sui suoi presunti comportamenti razzisti e sessisti e voci di una chiusura anticipata del programma, Ellen DeGeneres era tornata in onda con il suo seguitissimo show lo scorso settembre, chiedendo scusa: “Ho appreso che qui sono accadute delle cose che non avrebbero mai dovuto accadere. Prendo questa cosa molto seriamente e voglio dire alle persone che sono state colpite che mi dispiace“.

Dal 2022 si volta pagina.