Nuove accuse per lo show di Ellen DeGeneres: ospiti umiliati e regole ridicole

Non si placano le rivelazioni nei confronti del The Ellen DeGeneres Show, acclamato programma televisivo condotto appunto dalla 62enne DeGeneres, icona LGBT molto amata.

Solo qualche settimana fa, si era scoperto che la società di produzione aveva avviato un’indagine interna su Ellen DeGeneres e il suo show, dopo la denuncia di alcuni ex dipendenti, che erano stati licenziati ingiustamente, dopo un periodo di malattia o per aiutare un famigliare. Ma no solo: alcuni, parlano anche di abusi e offese razziste, che li hanno portato poi a dare le dimissioni. Un ambiente di lavoro tossico, dove è meglio scappare il primo possibile.

Ora, si aggiunge un’altra denuncia, ma stavolta da una ex ospite, presente durante le riprese di una puntata. La storia è stata riportata dal Sun.

Il racconto dell’ospite sul The Ellen DeGeneres show

L’ospite si chiama Dana Dimatteo, una ragazza di 29 anni che era presente in studio nel 2018. Prima dell’inizio delle riprese, aveva ricevuto, assieme agli altri ospiti, delle regole severe: ridere quando si indicava si ridere, applaudire solo a comando, mai essere più divertente o intelligente di Ellen.

Non solo: Dana Dimatteo era anche stata selezionata per partecipare al gioco dello show “Make It Rain!”. Durante i preparativi, ha raccontato:

Ci è stato detto di agire in un modo molto specifico e di parlare solo se ci avesse fatto una domanda. Ci hanno fatto urlare e saltare nel backstage come prova, è stato piuttosto umiliante.

Alla fine del gioco, in cui i concorrenti sono immersi nell’acqua, sono stati portati nel backstage e lasciati lì, bagnati fradici. Non un asciugamano o dei vestiti asciutti, Hanno dovuto aspettare che lo staff si ricordasse di loro. Nessun aiuto da Ellen DeGeneres o altri.

Non mi sono divertita nello show. Devi seguire tutte queste regole, non puoi essere te stesso, devi applaudire costantemente e ridere di cose che non sono divertenti.

Il comportamento di Ellen

A tutto ciò, si aggiunge anche la maleducazione della conduttrice. Non appena le telecamere si spegnevano, Ellen DeGeneres cambiava completamente. Il sorriso spariva, si isolava sedendosi sul divano e non dava retta a nessuno.