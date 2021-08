Elliot Page e Mae Martin, soltanto amici o è nato un amore?

< 1 minuto di lettura

Elliot Page e Mae Martin, star della serie Netflix Feel Good, sono diventati semplicemente inseparabili. Entrambi canadesi ed entrambi non binari, Elliot e Mae trascorrono molto tempo insieme, come documentato sui rispettivi social. Nel weekend si sono concessi persino un tatuaggio identico. Una tazza di caffè. Mae se l’è fatta disgnare sul fianco, mentre Elliot sul braccio. Direttamente dal Midway Tattoo di Toronto, Elliot e Mae hanno così (ri)alimentato i rumor.

Il mese scorso, infatti, Martin aveva pubblicato un’immagine social di un’uscita di coppia, dinanzi ad un drink. “Reunion con il vero stallone Elliot“, scrisse all’epoca. Page condivise quella foto definendo Mae un* “rubacuori“. A fine luglio hanno poi partecipato alla festa di compleanno di Tom Green, presentandosi insieme.

Che sia solo un’amicizia, o potenzialmente altro? Page ha divorziato da Emma Portner all’inizio di quest’anno, dopo aver fatto coming out come persona transgender e non binaria. Pochi mesi prima, anche Martin faceva coming out come non binaria. “Il modo in cui mi sento riguardo alla mia identità di genere è in corso e in evoluzione, ed è personale, ma ho pensato che potrebbe essere utile dirlo per fare chiarezza, nel caso in cui qualcuno lo trovasse utile. Sono non binaria“, scrisse all’epoca. “Sono molto bisessuale e attratt* da persone di tutti i sessi“.