Elliot Page divorzia da Emma Portner dopo 3 anni di matrimonio

A poco meno di due mesi dal coming out come uomo FtoM, Elliot Page ha confermato i rumor esplosi ieri sera. L’attore di The Umbrella Academy divorzia da Emma Portner, ballerina sposata a inizio 2018.

“Dopo molte riflessioni e un’attenta considerazione, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare dopo la separazione avvenuta la scorsa estate“, hanno confessato con una dichiarazione congiunta il 33enne attore e la 26enne ballerina. “Abbiamo il massimo rispetto gli uni per gli altri e resteremo amici intimi“, hanno concluso Elliot ed Emma. Page ha chiesto il divorzio ieri, 26 gennaio, alla Corte Suprema di Manhattan. Una rottura, quella tra Elliot ed Emma, diventata realtà l’estate scorsa, anche se fino ad oggi taciuta.

Dopo il coming out di inizio dicembre, Emma aveva messo a tacere gli hater transfobici che avevano attaccato suo marito. “Le mie preferenze sessuali e la mia identità di genere non sono affari tuoi. Tieniti le tue etichette su di me. Sono il più fluida possibile“, aveva risposto Portner, dopo essersi definita “così orgogliosa di Elliot. Le persone transgender, queer e non binarie sono un dono per questo mondo. Chiedo anche pazienza e privacy, che vi uniate a me nel fervido sostegno alla comunità trans. L’esistenza di Elliot è un dono in sé e per sé. Ti amo così tanto“.